У раков-отшельников обнаружили гигантский пенис

Исследователи считают, что таким образом десятиногие могут заниматься сексом "не выходя из дома".

Учёные из Дартмутского колледжа выяснили, что пенис рака-отшельника может вырастать до 60 процентов от длины тела, что позволяет этим членистоногим заниматься сексом без риска потерять единственное жильё. К таким особенностям, как отмечают учёные, привели процесс эволюции и нежелание покидать привычное место обитания.

Для того чтобы удостовериться в наличии большого пениса у раков-отшельников, учёные исследовали 300 членистоногих девяти различных видов. Изучение отдельных особей позволило учёным установить любопытный факт: размер пениса рака-отшельника напрямую зависит от "стоимости" жилья — чем оно ценнее, тем длиннее пенис.

Исследователи считают, что попытка освоить "безопасный секс" свойственна не только ракам-отшельникам, но и другим представителям речных и морских видов животных.