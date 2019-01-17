Учёные заявили о смертельной опасности математики

На примере студентов американских колледжей учёные из Университета Канзаса выяснили, что постоянные умственные нагрузки могут спровоцировать появление сильных стрессов, которые, в свою очередь, могут стать причиной для тяжёлых заболеваний мозга. При этом учёные заверили, что наибольшее количество стрессов у студентов возникает из-за точных наук, таких, как математика.
На усталость и измотанность от математики пожаловалось более 80 процентов студентов, принимавших участие в исследовании. Исследователи отмечают, что достичь "баланса" в умственном напряжении получается лишь у преподавателей. Студенты, в свою очередь, во время обучения вынуждены постоянно бороться с возникающими стрессами и в короткие периоды отдыха бороться с "последствиями" обучения точным наукам.
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