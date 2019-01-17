Учёные заявили о смертельной опасности математики

Исследователи утверждают, что постоянная умственная нагрузка может провоцировать развитие тяжёлых болезней мозга.

На примере студентов американских колледжей учёные из Университета Канзаса выяснили, что постоянные умственные нагрузки могут спровоцировать появление сильных стрессов, которые, в свою очередь, могут стать причиной для тяжёлых заболеваний мозга. При этом учёные заверили, что наибольшее количество стрессов у студентов возникает из-за точных наук, таких, как математика.

На усталость и измотанность от математики пожаловалось более 80 процентов студентов, принимавших участие в исследовании. Исследователи отмечают, что достичь "баланса" в умственном напряжении получается лишь у преподавателей. Студенты, в свою очередь, во время обучения вынуждены постоянно бороться с возникающими стрессами и в короткие периоды отдыха бороться с "последствиями" обучения точным наукам.