Российские учёные "убили" рак мозга вирусом Зика

Если метод сочтут удачным, его могут адаптировать для лечения опухолей в терминальной стадии.

Учёные из Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук протестировали на мышах новый способ лечения опухоли мозга с помощью введения вируса Зика. Как сообщает ТАСС, в ходе исследований учёные установили, что вирус атакует клетки опухоли и замедляет их рост, не нанося при этом существенного ущерба остальному организму. Первым мышам учёные "подсаживали" клетки глиобластомы под кожу, в дальнейшем исследователи намерены повторить эксперимент уже на опухоли, внедрённой в мозг.

Если результаты подтвердятся, это откроет возможность для разработки терапевтической стратегии лечения опухолей головного мозга у людей. Исследователи отмечают, что несмотря на уникальность метода, речь не идёт об инфицировании пациентов вирусом Зика. Генетики заявили, что, в случае успеха, вакцина против глиобластомы будет представлять собой упрощённую конструкцию на основе вируса, которая не представляет опасности для организма.