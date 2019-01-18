Учёные показали, как "рождаются" и "умирают" вспышки на Солнце

Для того чтобы показать, как это происходит, исследователям пришлось смонтировать короткометражный фильм.

Учёные из Национального центра атмосферных исследований и астрофизики из Стэнфорда после года наблюдений за солнечной активностью показали, как образуются знаменитые вспышки на Солнце. Исследователи отметили, что наибольший интерес представляет не только структура протуберанцев на Солнце, но и цветовая гамма вспышек. Астрофизики выяснили, что из-за смешивания нескольких химических элементов внутри единственной звезды в нашей системе позволяет термоядерной реакции "переливаться" всеми цветами радуги.

Исследователи отмечают, что крайне интенсивная реакция и огромное количество энергии, поднимаемой в конвективную зону Солнца (слой толщиной 150–200 тыс. км под фотосферой), напрямую влияет на температуру выброса плазмы. При этом сама плазма начинает "светиться" всеми цветами радуги не только из-за присутствия различных химических элементов, но и вследствие высоких температур. Учёные отмечают, что температурный диапазон плазмы, выбрасываемой Солнцем, может составлять от 1 до 10 млн Кельвинов.