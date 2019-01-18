Учёные предупредили о скором исчезновении кофе из-за глобального потепления

Теперь исследователи пытаются понять, как это отразится на объёмах производства ароматного напитка.

Британские учёные выяснили, что до 60 процентов диких разновидностей кофе арабика и робуста находятся под угрозой полного вымирания. Ещё 45 процентов диких видов кофе, по словам учёных, не внесены ни в одну биологическую коллекцию, пишет журнал Science. Учёные считают, что всему виной стала стремительная смена климата — из-за этого кофейные деревья начали сильнее болеть и быстрее умирать.

При этом 124 диких вида кофе продемонстрировали обратную реакцию — смена климата и условий произрастания улучшили качество кофейного зерна. Исследователи заявляют, что антропогенный (человеческий) фактор также повлиял на количество и здоровье кофейных деревьев. Учёные выяснили, что за 50 лет площадь кофейных лесов уменьшилась на 40 процентов и этот показатель продолжает снижаться. При этом учёные неоднократно отмечали, что фермерам рано или поздно придётся пересаживать кофейные деревья выше в горы, чтобы сохранить условия для сбора качественного урожая.