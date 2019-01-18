Ну хоть где-то. Учёные обнаружили тропический шторм на спутнике Юпитера

Исследователи отмечают, что ливень на Титане очень похож на то, что обычно происходит на Земле.

Новые данные американские исследователи из Университета Айдахо обнаружили в снимках, присланных зондом Cassini за год до входа в атмосферу Сатурна в 2017 году. Учёные отмечают, что метановые дожди идут в основном на полюсах, однако их формирование и движение внутри атмосферы Титана — крупнейшего спутника Сатурна — откровенно напоминает атмосферные явления на Земле.

При этом масштабы атмосферных метановых фронтов поражают воображение. Размер зависшего над Титаном "метанового облака" сопоставим с половиной всех Великих озёр в США — около 745 тыс. квадратных километров. Учёные считают, что для каждой планеты Солнечной системы после глубинного анализа данных можно рассчитать "усреднённую" модель формирования климата, что в перспективе может помочь с дальнейшей колонизацией небесных тел "земной группы".