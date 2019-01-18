Нейросеть помогла учёным найти "выключатель" рака простаты

Оказалось, что за развитие тяжёлого заболевания отвечает отдельный ген, который можно "отключить" с помощью инструментов редактирования.

Генетики из Ратгерского университета в США выявили особый ген в онкологических образованиях предстательной железы. Исследователи выяснили, что присутствие этого гена указывает на высокий риск распространения рака и быстрое разрастание опухоли и развитие метастаз, сообщает журнал Nature.

Обнаружить дефектный ген-триггер тяжёлой формы онкологии NSD2 учёным помогла особая нейросеть, перебирающая все возможные факторы развития онкологических заболеваний. Теперь исследователи испытывают смешанную терапию, направленную против рака простаты, — она включает в себя двухэтапное лечение, которое подавляет активность гена NSD2 и лечение активными веществами уже обнаруженной опухоли. Пока лабораторные исследования проводятся только на мышах, однако исследователи считают, что технология может быть адаптирована для лечения людей.