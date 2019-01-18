Никакого бензина! Ford превратит пикап F-150 в электромобиль

В компании считают, что такой шаг позволит значительно поднять продажи автомобилей этого типа.

В рамках Всемирной конференции автомобильной промышленности, организованной Deutsche Bank, руководители компании Ford представили полностью электрическую версию самого продаваемого автомобиля компании — пикапа (трака) F-150. Как сообщает Daily Mail, машина может поступить в продажу в 2020 году. Отмечается, что изначально в компании задумывались над гибридной версией, однако повышенный спрос на электрические авто заставил инженеров изменить конструкцию.

Американский телеканал CNBC позднее сообщил, что Ford планирует "пересадить на батарейки" все версии пикапов F-150, включая "заряженную" под индексом Raptor. Стоимость машины, а также другие характеристики производителем пока не раскрываются. Подробнее прочитать о будущем электромобилей и полном отказе от бензиновых двигателей можно в нашем материале "Прощай, бензин. Почему люди пересядут на электромобили".