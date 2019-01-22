Выбросят на улицу. Илон Маск уволит из SpaceX лучших инженеров

Отмечается, что компания SpaceX таким образом активно готовится к запуску новых проектов.

Издание Business Insider опубликовало данные о скором сокращении сотрудников в самой успешной частной космической компании мира — американской SpaceX. Сообщается, что под сокращение попадут 577 человек — техники, инженеры и административный персонал в семи штатах. Взамен уволенным сотрудникам будут предложены компенсационные пакеты, размер которых представители SpaceX не уточняют.

При этом будут уволены не только разработчики и учёные, но и люди с рабочими профессиями — слесари-сборщики, сварщики и многие другие. Меньше остальных пострадают руководители направлений и департаментов — относительно общего числа уволенных сотрудников доля управляющего состава будет всего 7 процентов. Издание отмечает, что волна сокращений в SpaceX наблюдается с 2014 года, а на компанию постоянно подают коллективные судебные иски.

Сам Илон Маск отмечает, что для будущих проектов, таких как ракета BFR и система глобального спутникового интернета Starlink, больше не требуется расширять штат компании.