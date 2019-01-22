Учёные выяснили, как дожить до глубокой старости

Новое исследование было проведено в рамках проекта по разработке программы увеличения продолжительности жизни.

Учёные из Нидерландов выяснили, что до глубокой старости чаще других доживают худые и высокие женщины, пишет британский таблоид Mirror. При этом исследователи выяснили, что существует прямая связь между ростом, индексом массы тела и состоянием организма. В рамках исследовательской программы были изучены медицинские данные более 7,5 тыс. мужчин и женщин. Выяснилось, что активный образ жизни, наличие домашних животных и регулярные прогулки на свежем воздухе оказывают прямое влияние на состояние здоровья человека.

Исследователи выяснили также, что до глубокой старости доживают 16,7 процента мужчин и 34,4 процента женщин, причём более высокие и более стройные женщины чаще остальных доживают до этого возраста. Изучение физической активности мужчин позволило учёным установить, что, вне зависимости от возраста, мужчины, занятые активным спортом и прогулками 90 и более минут в день, имели на 39 процентов больше шансов достичь возраста в 90 лет, чем те, кто проводит в спортзале или на свежем воздухе по 30 минут.