Учёные случайно обнаружили в костях человека кровеносные сосуды

Биологи выяснили, что внутри костей существует отдельная система транспортировки крови, о которой никто ничего не знал.

Учёные из Университета Дуйсбург-Эссен выяснили, что в ходе изучения костных формирований удалось обнаружить новую центральную анатомическую структуру, которая не была описана ни в одном учебнике и справочнике по анатомии. Крошечные каналы внутри костей назвали транскортикальными сосудами, и решение об их поиске внутри человеческих костей было принято сразу после обнаружения таких же структур у мышей, сообщает Science Alert.

При этом у мышей сосуды были обнаружены случайно: молекулярный иммунолог Маттиас Гюнцер изучал движение флуоресцентно окрашенных клеток крови у мышей, пока не заметил, что клетки двигаются внутри кости по специальной "транспортной системе". При детальном изучении костных формирований учёные установили, что в кости голени у мышей содержится более полутора тысяч сосудов этого типа. Через такую "транспортную систему" проходит до 80 процентов артериальной крови и почти 60 процентов венозной.