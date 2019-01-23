Учёные заставили организм самостоятельно "убить" смертельный вид рака

Теперь учёные считают, что схему и принцип противораковой терапии нужно пересматривать.

Учёные Университета Пенсильвании выяснили, что иммунные клетки — макрофаги — могут самостоятельно находить раковые клетки, сообщает журнал Nature. Для того чтобы обучить макрофаги "охотиться" на поражённые болезнью клетки, учёные "накачали" макрофаги энергией, увеличив скорость и эффективность уничтожения и вывода из организма поражённых клеток. При этом было установлено, что старый метод, которым учёные провоцировали макрофаги на атаку раковых клеток, связанный с блокированием молекул CD47, работает недостаточно эффективно.

Исследователи выяснили, что нуклеотиды CpG могут "подталкивать" макрофаги к атаке на поражённые раком клетки и ускоряют "истребление" поражённых болезнью клеток тканей в организме. В рамках лабораторных исследований учёные установили, что комбинированное воздействие нуклеотидов и молекул CD47 на организм вызывает значительное сокращение даже сложных опухолей и продлевает жизнь у мышей с онкологией даже при полном отсутствии активных Т-лимфоцитов и нарушениях работы иммунной системы. Дальнейшие исследования в этом направлении учёные планируют проводить в рамках разработки средства для лечения рака у людей.