Астрономы-любители зафиксировали падение метеорита на Луну во время затмения

Испанские учёные заявляют, что, как и все важные научные открытия, это было сделано случайно.

Астроном Хосе Мария Мадиедо из испанского Университета Уэльвы с помощью любительского телескопа и совершенно случайно зафиксировал падение незарегистрированного объекта на поверхность Луны во время затмения 21 января, сообщает New Scientist. При этом испанский учёный сообщил, что давно мечтал "поймать" падение метеорита на Луну, однако особенных шансов на успех не имел. Однако интерес заставил Мадиедо настроить восемь телескопов вместо четырёх, в результате чего и было зафиксировано уникальное явление.

Другой ученый — астроном Христиан Фросхлин из Нидерландов смог сфотографировать редкое событие на камеру с высоким разрешением. С помощью снимка Фросхлина учёные выяснили, что место падения метеорита находится немного западнее от кратера Лагранж.