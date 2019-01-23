Компания Boeing протестировала летающий автомобиль

Специалисты отмечают, что испытания прошли успешно, а "изделие" продемонстрировало существенный потенциал транспорта такого типа.

Специалисты американского авиастроительного концерна Boeing впервые испытали прототип летающего автомобиля — устройства с вертикальным взлётом и посадкой, способного доставлять одного или нескольких пассажиров на большие расстояния. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. Полномасштабными испытаниями этот полёт назвать сложно — машина лишь вертикально оторвалась от земли и затем приземлилась.

Сообщается, что целью испытательного взлёта была отработка систем обмена информацией и сенсоров, определяющих положение транспорта относительно земли. Аппарат с вертикальными взлётом и посадкой (VTOL) способен летать в полностью автономном режиме и позволяет одному или нескольким пассажирам передвигаться на расстояние более 80 километров.