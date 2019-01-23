На космодроме Восточный построили всего четверть от запланированных объектов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что скорость строительства надземной инфраструктуры в РФ нельзя назвать приемлемой.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал ответственных за строительство космодрома Восточный. Премьер-министр Правительства РФ отметил, что на Восточном реально построена лишь четверть запланированных объектов, сообщает РИА "Новости". Медведев отметил, что строительство должно было завершиться в прошлом году, однако реально построено всего 5 объектов из 19 запланированных.

Ранее Лайф сообщал, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что компания представила новый проект — систему спутников дистанционного зондирования "Государево око", позволяющих видеть динамику изменения любых процессов на Земле.