Компания Blue Origin успешно испытала "убийцу ракеты Илона Маска"

Многоразовая ракета New Shepard успешно вывела на орбиту тестовую полезную нагрузку.

Компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, успешно протестировала собственную многоразовую ракету New Shepard, которую как внутри США, так и за пределами страны считают основным конкурентом ракеты Falcon 9, созданной компанией SpaceX. Как сообщает The Verge, ускорители ракеты сработали штатно и на высоте 106 километров вторая ступень ракеты успешно отделилась.

Отмечается, что именно New Shepard может "отобрать" у компании Илона Маска значительную долю на рынке космического туризма и может ещё сильнее обрушить цены на пусковые услуги по всему миру.