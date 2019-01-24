Учёные: Александра Македонского могли похоронить заживо

В новом исследовании учёные выяснили, что царь Македонии из династии Аргеадов мог страдать серьёзной болезнью.

Учёные из Университета Отаго в Новой Зеландии выяснили, что царь Македонии из династии Аргеадов, захвативший и подчинивший себе десятки древних стран и умерший в возрасте 32 лет, мог страдать тяжёлым аутоиммунным заболеванием, вылечить которое было невозможно. Новозеландские исследователи считают, что Александр Македонский скончался из-за синдрома Гийена — Барре — тяжёлого неврологического аутоиммунного заболевания, которое характеризуется атакой иммунной системы человека на собственные периферические нервы.

Исследователи сообщили, что одним из проявлений такой болезни может становиться частичный паралич, при котором значительно снижается пульс и замедляется дыхание. При этом зрачки значительно расширяются, и древние врачи, сопровождавшие Македонского в походах, могли принять проявление серьёзного заболевания за смерть. Из-за этого, как полагают учёные, Македонского похоронили практически заживо, хотя формально ещё несколько суток после обострения болезни выдающийся полководец был жив.