Китайские учёные впервые клонировали обезьян с "отредактированными" генами

Теперь учёные считают, что генетические изменения и клонирование позволят победить ряд серьёзных болезней.

Генетики из Института нейронаук Шанхая при Китайской академии наук впервые смогли клонировать пять макак от обезьяны с "удалёнными" генами. Как сообщает Gizmodo, у макаки-донора генетики удалили ген BMAL1, наличие которого провоцирует нарушения сна и увеличивает шанс на развитие целого ряда психических расстройств, включая тяжёлые формы депрессии и болезнь Альцгеймера.

Генетики отмечают, что сразу пять особей из клеток донора с отредактированными генами удалось получить впервые. Китайские учёные считают, что использование таких обезьян в биомедицинских исследованиях поможет лучше понять, как изменённые гены ведут себя в стрессовых условиях. Исследователи отмечают, что одной из целей эксперимента станет изучение побочных эффектов от генетического редактирования, последствия которого никто пока не научился предсказывать.