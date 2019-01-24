Учёные создали препарат для "выключения" смертельного типа рака

В ходе исследования выяснилось, что "активную фазу" болезни в организме можно не только отсрочить, но и выключить совсем.

Генетики и онкологи из Университета Южной Калифорнии выяснили, что у смертельных типов рака, таких как миелобластный лейкоз, существуют собственные "биологические часы", а нарушение работы этого механизма может не только отсрочить любые проявления болезни, но и позволяет найти слабые места в раковых клетках за короткое время. Как сообщает Eurek Alert, первые эксперименты по нарушению работы механизма "развёртывания" болезни в организме показали, что использование молекул GO289 нарушает "циркадные ритмы" раковых клеток, погружает их в "сон" и позволяет убить болезнь даже существующими противораковыми препаратами.

Исследователи объясняют, что по своей сути GO289 работает как сильное снотворное — отключает защитные функции и позволяет проводить срочную терапию пациента, что неоднократно было доказано в ходе лабораторных тестов на мышах. Кроме того, учёные обнаружили, что GO289 специфически влияет на метаболизм раковых клеток и другие связанные с активностью раковых клеток функции, которые обычно позволяют раку расти и распространяться по организму. Ранее Лайф писал, что учёные из Университета Пенсильвании заставили иммунные клетки — макрофаги — самостоятельно находить и "убивать" раковые клетки.