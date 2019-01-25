Учёные выяснили, почему некоторые люди едят вредную еду и не толстеют

Как оказалось, диетами такого не добиться. Всё дело в особенностях ДНК каждого конкретного человека.

Учёные из Кембриджа изучили данные 14 тысяч людей и выяснили, что "худышки" имеют не просто силу воли, но и генетически предрасположены к более стройным формам тела. Из всей научной выборки исследователи выделили лишь 1600 человек с низким индексом массы тела, но образцовым здоровьем. При этом 40 процентов людей с низкой массой тела заявили, что могут есть всё подряд и не набирать вес. На втором этапе исследования генетики собрали биоматериал у худых людей, и при его изучении выяснилось, что у подавляющего большинства этой группы людей содержится "ген худобы", который ускоряет процесс обмена веществ.

Генетики отмечают, что секвенирование генов, ответственных за ускорение процесса обмена веществ, позволит уже в ближайшем будущем практически полностью решить проблему ожирения у людей. На основе обнаруженных механизмов учёные планируют создать лекарство для лечения ожирения на любой стадии, однако новые таблетки для быстрого сброса веса будут работать не так, как традиционные жиросжигатели.