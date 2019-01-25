Учёные выяснили, как отключить процесс старения в организме человека и убить рак

Генетики уверены, что все разрушающие организм человека изменения можно предотвратить.

Генетики и цитологи из университета Монаша в Австралии обнаружили самый важный "выключатель" процесса старения в клетках человека. Этот механизм был обнаружен при изучении аутофагии — процесса, при котором клетки "вычищают" из организма вредные и токсичные вещества, части вирусов или бактерий. Цитологи выяснили, что захваченный аутофагами мусор из организма используется для выработки энергии и веществ, необходимых для жизнедеятельности.

Нарушения в работе клеток-аутофагов провоцирует накопление в организме ненужных отходов, что при длительном воздействии провоцирует развитие разных тяжёлых заболеваний и влияет не только на ткани, слизистую оболочку и мышцы, но и на головной мозг. Теперь учёные разрабатывают активное вещество, которое позволит активировать процесс "вывоза отходов" на клеточном уровне, что в перспективе снизит до минимума вероятность поражения организма человека онкологией и нейродегенеративными заболеваниями, что в масштабах организма приведет к более медленному старению.