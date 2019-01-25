Учёные заявили об опасности ночной работы

Читайте также

Учёные заявили об опасности ночной работы

3

Фото: © Pixabay

Исследователи считают, что постоянные стрессы и бессонница по ночам могут повредить ДНК.

Учёные из Гонконгского университета выяснили, что постоянный недостаток сна из-за работы в ночную смену может значительно повышать количество окислительных повреждений ДНК и снижать их репарацию. Накопление таких изменений в организме может приводить к развитию хронических болезней.

Для чистоты эксперимента учёные поставили опыты на себе. Несколько врачей постоянно работали в ночную смену, а по её завершении сдавали кровь на анализ. Биохимия и другие исследования крови показали, что уровень повреждений ДНК у "ночных докторов" был значительно выше тех коллег, которые работали днём и спокойно спали ночью. Учёные выяснили, что постоянная работа в стрессовых для организма условиях увеличивает риск развития диабета второго типа, провоцирует повреждение сердечно-сосудистой системы.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×