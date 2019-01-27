Забытая копия Земли. Почему прекратились полёты на Венеру

В последнее время много слышно о подготовке полётов к Марсу и на Луну. При этом Венеру и не вспоминают. Почему так произошло, куда делось большое количество исследовательских аппаратов и почему к ближайшей соседке Земли не летят новые миссии. Лайф разобрался в ситуации.

Ещё буквально сто лет назад Венера считалась одной из самых перспективных планет для того, чтобы найти жизнь вне Земли, учёные того времени представляли её чуть ли не двойником нашей планеты. После изучения стало понятно, что это совсем не так, а обманчивый голубой цвет хранит под собой настоящий ад.

Температура возле поверхности этой планеты около 464 градусов по Цельсию. Это самая горячая планета в Солнечной системе, жарче, чем находящийся ближе к Солнцу Меркурий, и всё из-за парникового эффекта. Без его учёта, по оценкам астрономов, температура на поверхности должна была составлять далеко не такие ужасные 80 градусов по Цельсию.

Атмосфера же Венеры состоит в основном из углекислого газа и азота, также в ней присутствует диоксид серы, получаемый, скорее всего, в результате вулканической деятельности планеты. Прибавьте к этому постоянные жутчайшие ветра — и вы получите практически преисподнюю, жаркие ветра из полужидкого углекислого газа. В плотном, практически непропускающем свет небе облака из серной кислоты, из которых время от времени бьют молнии.

Техника в таких условиях работает очень и очень недолго, даже если она специально создана для изучения этой планеты. Первым мимо планеты в 1961 году пролетел советский аппарат "Венера-1". Увы, связь с ним была потеряна, поэтому мы знаем, что он пролетел, но, увы, никаких полезных данных передать не смог. В течение ближайших трёх лет американский "Маринер-1" и советские зонды пролетели мимо Венеры и передали первую информацию о планете. Учёные ещё не подозревали, насколько крепкий орешек им попался.

12 июня 1967 года на поверхность планеты попыталась сесть советская станция "Венера-4", но её раздавило давлением атмосферы, о котором тогда ещё не догадывались. Лишь "Венере-7" удалось совершить мягкую посадку на поверхность планеты и собрать первую информацию. Аппарата хватило всего на 20 минут, после чего он вышел из строя. А спустя ещё пять лет советский аппарат получил с поверхности первые фотографии, показавшие россыпи камней вокруг.

Вообще, с Венерой у Советского Союза получалось гораздо лучше, чем с Марсом. Неизвестно, почему так случилось, но именно на полёты к Марсу пришлись основные аварии, а с Венеры советские аппараты смогли и передать цветные фотографии, и исследовать атмосферу планеты при помощи специальных зондов-аэростатов.

В настоящее время большая часть космических исследований приходится на Марс, а про Венеру словно забыли. Это не совсем так, сложилось вместе слишком много факторов. Во-первых, после развала СССР Россия, увы, не запустила ни одного космического аппарата для изучения Венеры. Советские "Вега-1" и "Вега-2", запущенные в 1984 году, оказались последними. Кроме того, в настоящее время с теми ресурсами и возможностями, что есть у человечества, Венера представляется гораздо менее ценной и интересной планетой, нежели Марс. Если мы хотя бы теоретически понимаем, как можно терраформировать Марс, то атмосфера Венеры многократно сложнее.

Вот и получается, что последним научным спутником, запущенным для изучения Венеры, стал японский "Акацуки". Японцы не могли обойтись без красивой игры слов: "Акацуки" — утренний рассвет, запущенный к Венере, древнеримской богине утренней зари.

Получилась в итоге парадоксальная ситуация — планета, которая ближе всех к нашей планете, абсолютно не подходит для колонизации. По крайней мере на нынешнем уровне технического развития. Именно поэтому и интерес угас, одно дело верить в то, что по Венере ходят динозавры, а совсем другое — продолжать исследовать огромную паровую баню с туманами из серной кислоты.

Вот что говорит о возможностях такого исследования Павел Шубин, историк космонавтики, автор книги "Венера: неукротимая планета". Стоит сказать, что СССР в своё время слишком серьёзно поднял возможную планку. В семидесятых и восьмидесятых годах прошлого века практически в каждое стартовое окно к Венере уходили тяжёлые межпланетные станции. Тяжёлые по меркам и того времени и даже по меркам текущего.

И эти станции принесли действительно очень большой объём информации. Что уж говорить, если аэростатный эксперимент вообще пока не повторили в атмосфере любой из планет (кроме Земли).

Чтобы не повторять советские достижения, а дать новое качество информации, нужны и более сложные миссии. А это дорого. И под вопросом их реализация. Например, "Венероход" был бы очень интересным проектом. И его проектировали и тогда, а JPL (одна из дочерних структур NASA) презентации показывает и сейчас. Но это очень сложная миссия. Куда сложнее марсоходов и луноходов. Например, не удивлюсь, если и сейчас венероход нельзя упаковать в "Протон" (самую грузоподъёмную из современных российских ракет-носителей). В СССР хотели его выводить при помощи сверхтяжёлой "Энергии".

В общем, здесь ситуация похожа с пилотируемыми полётами на Луну. Слишком сложная и дорогая миссия. Особенно если рассчитывать более серьёзную миссию по сравнению с "Аполло", а не её повторение. Надо добавить ещё, что подобный кризис совершенства коснулся и СССР. В программе исследования космоса, принятой в конце 80-х, Венеры уже не было. Были те "Спектры", что сейчас начали пускать, были разные марсианские станции. Изучение Солнца, комет, Сатурн-Титана. Но Венеры не было. Программа была составлена до нулевых годов нынешнего века.