Виноваты самки. Вымирающие носороги отказываются от спаривания

Исследователи считают, что такими темпами один из самых редких видов носорогов скоро перестанет существовать. По мнению учёных, всё дело в поведении самок редких носорогов.

Британская газета The Sunday Times сообщает, что суматранские носороги перестали спариваться, а единственным желанием самцов вместо спаривания стало избиение самок. По словам учёных из Британского общества млекопитающих, такое поведение грозит вымиранием и без того редкого вида носорогов, в котором осталось всего 80 особей.

Учёные считают, что к такому поведению самцов подтолкнули самки — в естественной среде обитания самцы суматранского носорога не могут найти себе достойную пару для продолжения рода. По этой же причине, как отмечают учёные, исчезли и два других редких вида носорогов — северные белые носороги и западный чёрный носорог.