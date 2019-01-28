Американцев попросили не целовать ежей из-за эпидемии сальмонеллы

В правительстве считают, что любители целоваться с домашними животными спровоцируют эпидемию сальмонеллы.

Офис Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал документ, согласно которому гражданам США не рекомендуют целоваться с домашними питомцами, особенно с ежами, сообщает New-York Post. Причиной, как отмечают медики, стала вспышка сальмонеллы ( Salmonella Tуphimurium), которой заразились не менее 11 человек. Опрос пациентов показал, что подавляющее большинство госпитализированных в последние несколько дней контактировали с ежами.

Штамм Salmonella Tуphimurium был выявлен в мазках, взятых из слизистой домашних ежей, которые питаются фруктами или овощами и не контактируют с внешним миром. Главной рекомендацией для владельцев ежей стали чистые руки и антибактериальные салфетки, использовать которые медики просят всякий раз, когда дело касается еды или личной гигиены.