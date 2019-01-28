Учёные впервые показали излучение Хокинга в действии

Этим экспериментом исследователи попытались восстановить процесс излучения чёрной дырой разнообразных элементарных частиц

Физики-экспериментаторы из Мексики и Израиля впервые доказали на практике существование излучения Хокинга с помощью серии сверхкоротких лазерных импульсов и фотонного кристаллического волокна. В рамках эксперимента учёные создали земной аналог горизонта событий чёрной дыры и выявили параметры создаваемых им потоков частиц, сообщает Physical Review Letters.

Результаты эксперимента со сверхкороткими импульсами показали, что при наличии пучка света длиной всего 1450 нанометров в системе регистрируется избыток ультрафиолетовых фотонов. Это, согласно теоретическим расчётам, примерно соответствует "отрицательным свойствам" излучения Хокинга, которое считают главным продуктом горения как небольших гравитационных формирований, так и сверхмассивных чёрных дыр.