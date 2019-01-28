Российские космонавты получат тяжёлый луноход

Учёные отмечают, что создание тяжёлого лунохода внесут в российскую концепцию освоения Луны.

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что проект тяжёлого лунохода может быть внесён в российскую концепцию освоения и исследования Луны. Как сообщает РИА "Новости", научно-исследовательские работы пока остаются на стадии проекта, однако технологический задел будет востребован в новой лунной программе.

Отмечается, что проект тяжёлого лунохода, аналогичного по массе советским исследовательским станциям, разрабатывался в рамках миссии "Луна-29". Подробные технические характеристики изделия пока не раскрываются.