Учёные: Обычный чай может продлить жизнь и убивает рак

Американские медики провели ряд лабораторных тестов, в ходе которых чай улун способствовал замедлению и остановке роста раковых клеток.

Учёные из университета Сент-Луиса выяснили, что частое употребление чая улун снижает общий уровень воспаления и помогает быстрее и эффективнее останавливать рост раковых клеток в лабораторных условиях. Как сообщает журнал Anticancer Research, в рамках доклинических исследований учёные протестировали экстракт чая улун на образцах опухолей молочной железы. По данным американских онкологов, постоянное употребление улуна позволяет значительно снизить интоксикацию организма и улучшить состояние внутренних органов при агрессивных видах лечения.

Кроме того, анализ заболеваемости раком на примере Китая показал, что в регионах, где улун является неотъемлемой частью обеденного стола, заболеваемость всеми типами рака на 35−40 процентов ниже, чем в целом по стране. Теперь американские медики собираются провести другое исследование, в рамках которого учёные планируют доказать общеукрепляющие и иммуномодулирующие свойства чая улун.