Учёные назвали хороший секс идеальным лекарством для организма

Исследователи уверены — чем лучше секс, тем больше пользы для организма он приносит.

Учёные из Университета штата Джорджия выяснили, что хороший секс благоприятно воздействует на организм и снижает показатели артериального и кровяного давления, сообщает The Sun. Американские исследователи обнаружили, что показания артериального и кровяного давления добровольцев, принимавших участие в исследованиях, снизились на 13 процентов на следующий же день после того, как они занялись любовью.

Кардиологи выяснили, что средний уровень артериального давления после занятий сексом упал на 17 единиц, а 70 процентов пар сообщили, что их физическое состояние оказалось значительно лучше в среднесрочной перспективе (на 5 дней и более). Исследователи утверждают, что в момент "достижения пика" человеческий организм получает "ударную дозу" гормонов, после чего сердечно-сосудистая система постепенно приходит в норму. Секс в целом, по словам учёных, может действовать на организм, как стимулирующие лекарства.