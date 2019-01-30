Музей из США "клонировал" Сальвадора Дали с помощью нейросети

Теперь виртуальная копия живописца рассказывает посетителям музея о самых интересных выставках

Музей Дали в Санкт-Петербурге (штат Флорида) "клонировал" образ известного художника с помощью машинного обучения и нейросети. После виртуального "воскрешения" Дали беседует с гостями музея на тему жизни и смерти, рассказывает о подробностях создания некоторых произведений и даже пытается шутить, отмечая, что "не верит в смерть".

Единственной неточностью в образе Дали стал голос, который пришлось записывать отдельно. В остальном, как отмечают в руководстве музея, цифровая копия Дали полностью соответствует оригиналу. Нейросеть для музея на основе сохранившихся фотографий и видео создала американская компания Goodby Silverstein & Partners, главной специализацией которой является создание алгоритмов для бизнес-процессов.