Израильские учёные создали вакцину против рака, но им никто не верит

Исследователи отмечают, что лекарство не имеет побочных эффектов и может применяться на любых стадиях лечения, однако эксперты считают, что это невозможно.

Представители израильской фармацевтической компании Accelerated Evolution Biotechnologies утверждают, что им удалось совершить прорыв в современной медицине. По словам учёных, впервые удалось создать универсальную противораковую вакцину, не имеющую побочных эффектов и каких-либо противопоказаний как таковых, сообщает газета The Jerusalem Post.

Израильские онкологи утверждают, что победить болезнь удалось с помощью особых пептидов, "накачанных" высокоактивным действующим веществом. Учёные отмечают, что такое лекарство "обволакивает" раковые клетки и выводит их из организма. Исследователи отмечают, что метод настолько прост и эффективен, что позволяет практически полностью отказаться от химиотерапии и значительно повысить иммунитет.

Британские медики новость не оценили — лучшие онкологи Великобритании заявили, что исследования израильских специалистов вряд ли являются многообещающими, а заявления об эффективности лекарства преувеличены. Отмечается, что результатов единственного исследования, проведённого на мышах, до сих пор никто не видел, а до фазы испытаний препарата на людях может пройти несколько лет.