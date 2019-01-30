В Африке зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола

Масштабы эпидемии пока не известны, а среди медицинского персонала проводится срочная вакцинация.

Фармацевтическая компания Merck доставила в Южный Судан более 2 тыс. вакцин от вируса Эбола, сообщает Daily Mail. Отмечается, что вакцинация медицинского персонала проводится из-за вспышки смертельной инфекции в соседней республике — Конго. По данным Министерства здравоохранения Южного Судана, всего за неделю количество инфицированных вирусом Эбола возросло до 682 человек, ещё 54 случая зафиксированы в Конго.

Сообщается, что в большинстве случаев зафиксированы поражения особо агрессивной формой вируса, из-за которой не удалось спасти 405 человек. Руководство Всемирной организации здравоохранения наблюдает за ситуацией, и в случае необходимости дополнительные партии препарата против вируса Эбола будут направлены в район распространения инфекции.