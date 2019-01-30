Швеция может запретить продажи электромобилей Tesla

В качестве основной причины указываются проблемы с автопилотом и некорректная работа программного обеспечения.

Министерство транспорта Швеции угрожает запретом на продажи Tesla в стране на 6 месяцев из-за неясной ситуации с обновлением программного обеспечения и некорректной работой автопилота, сообщает Eleсtrek. В шведском Минтрансе считают, что Tesla в течение нескольких лет игнорирует требования улучшить и нормализовать работу всех профильных сервисов по обновлению программного обеспечения как для новых импортируемых в страну автомобилей, так и для машин, выпущенных с 2015 по 2018 год.

При этом Минтранс Швеции отмечает, что через месяц после старта продаж Model 3 в стране Tesla уже имеет примерно такое же количество заказов, что и Model S/X за весь прошлый год. Ранее Лайф сообщал, что автомобиль Tesla Model S под управлением автопилота сбил рекламного робота на выставке CES 2019.