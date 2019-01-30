Учёные выяснили, как быстро избавиться от депрессии и укрепить иммунитет

Для этого, как отмечают исследователи, не требуются дорогостоящие лекарства и экзотические продукты.

Учёные из Университета Эксетера выяснили, что люди, приучившие себя рано вставать и рано ложиться, имеют значительно меньше шансов на развитие тяжёлых форм депрессии и снижение иммунитета, сообщает Daily Mail. При этом у "жаворонков от природы" обнаружили 351 генетическую пару, отвечающую за ранний подъём, однако "обучить" организм рано засыпать и рано просыпаться можно и самостоятельно.

Генетики выяснили, что люди с генетическими особенностями "жаворонков" на 11 процентов реже страдали шизофренией и имели на треть меньше проблем, связанных с низким иммунитетом, нежели те, кто ложится позже полуночи. У любителей сидеть допоздна, по данным исследователей, могут возникнуть большие проблемы: нарушение циркадных ритмов обычными повседневными делами и стрессами чревато развитием диабета второго типа и болезнями сердца.