Российские генетики раскрыли секрет старения организма

Теперь генетики и биологи пытаются понять, как создать эффективное лекарство, способное "поставить на паузу" процессы старения.

Российские генетики Пётр Федичев и Юрий Аульченко в рамках исследования процессов старения организма выяснили, что практически все хронические заболевания, обострение которых случается к старости, возникают из-за генетических особенностей организма, сообщает Medical Express. Учёные отметили, что онкология, диабет, хроническая обструктивная болезнь лёгких, инсульт, деменция и некоторые другие заболевания имеют общий основной механизм.

Учёные заявили, что секрет старения организма и развития болезней может крыться внутри трёх генов — HLA-DBQ, LPA и CDKN2B, влияющих на продолжительность жизни и состояние организма в целом. Учёные предположили, что последовательное вмешательство в отдельные гены и локусы позволит "выбивать" дефектные участки и откладывать процесс старения и развития заболеваний на несколько лет.