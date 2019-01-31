NASA предупредило о скором разрушении самого опасного ледника в мире

Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA предупредили общественность, что ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, известный высокой скоростью движения, может скоро разрушиться. Причиной для такого заявления, как отмечает Science Advanced, может стать обнаружение гигантской внутренней полости.

Исследователи отмечают, что ледник "подогревают" набирающее обороты глобальное потепление и подводные источника тепла. Океанологи отмечают, что в случае частичного разрушения ледника Туэйтса уровень Мирового океана может подняться на 30–40 сантиметров. Точного прогноза по исчезновению ледника учёные не дают, однако поясняют, что процесс таяния уже запущен.