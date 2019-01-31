Что русскому хорошо. США накрыли 55-градусные морозы и полярный вихрь

Учёные отмечают, что всему виной редкое природное явление, которое происходит раз в несколько лет.

Из-за полярного вихря, который обрушился на Средний Запад США, в штатах Висконсин, Иллинойс, Алабама, Миссисипи и Мичиган объявлено чрезвычайное положение. На такие шаги властям США пришлось пойти из-за аномально низких температур — в некоторых штатах столбик термометра опускался ниже отметки в минус 55 градусов, сообщает USA Today.

Метеорологи отмечают, что в условиях сверхнизких температур и высокой силе ветра тысячи людей рискуют получить обморожение открытых участков кожи всего за несколько минут. Власти США просят жителей не выходить из дома без крайней необходимости, а работа медицинских учреждений, школ и органов власти скорректирована с учётом погодных условий.

Такие холода нехарактерны для Среднего Запада Америки, и их появление учёные связывают с так называемым полярным вихрем — элементом циркуляции земной атмосферы в приполярных районах Земли, который имеет вид приповерхностного вихря. Движущей силой уникального атмосферного явления служит разница в нагреве земной поверхности у полюсов и на умеренных широтах.