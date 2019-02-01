Учёные назвали способ омоложения мозга в любом возрасте

Простые процедуры позволят сохранить остроту ума и быстрее справляться с повседневными задачами.

Американские неврологи и нейробиологи из Колумбийского университета разработали систему упражнений, которая позволит "прокачивать" мозговую активность вне зависимости от возраста, сообщает Nature. В рамках исследований учёные разделили участников разного возраста и пола на две группы: первые должны были выполнять физические упражнения — гимнастика, эллипс — и в целом следовать "силовой" линии активации отдельных участков мозга. Вторую группу направили по пути меньшего сопротивления и предписали делать зарядку и проводить больше времени на йоге и других, не требующих высокой активности, занятиях.

Результаты показали, что аэробные нагрузки (упражнения низкой интенсивности) значительно улучшили когнитивные навыки участников — все члены экспериментальной группы набрали значительно больше баллов в соответствующих тестах по сравнению с контрольной группой испытуемых. Отдельно отмечается, что рост когнитивных способностей был отмечен среди всех возрастных категорий. Теперь исследователи планируют расширить программу и внедрить в неё новые упражнения, которые позволят оздоравливать головной мозг каждый день.