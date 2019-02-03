Будущих алкоголиков вычислят по ДНК

Лайф обсудил с врачами и наркологами, насколько оправданны эти выводы и что грозит тем, кто любит выпивать, но не считает себя алкоголиком.

Учёные Ратгерского университета США заявили о возможности алкоголя изменять ДНК. Авторы научной работы уверяют, что открыли генетические биомаркеры, которые помогут определить предрасположенность к алкоголизму.

В исследовании сообщается о двух генах, которые участвуют в контроле поведения пьющих людей. PER2 — влияет на биологические часы, а POMC — отвечает за реагирования на стресс. Утверждается, что у испытуемых со средней и тяжёлой зависимостью оба гена изменились под влиянием этанола.

Такой процесс модификации учёные называют метилированием. Американские исследователи говорят о снижении скорости, с которой они производят белки. Чем больше испытуемые пили, тем заметнее становились эти изменения, при этом влечение к алкоголю только усиливалось.

Российские учёные подтверждают воздействие алкоголя на гены

— Выводы учёных из США вполне оправданны, — заявил Life.ru главный нарколог страны Евгений Брюн. — Судя по клинической картине сегодня, такие серьёзные изменения в генах — вполне реальная вещь. У детей зависимых родителей действительно может сразу развиваться тяга к алкоголю. Дети, рождённые от отцов и матерей-алкоголиков, отличаются от других, — заметил Евгений Брюн.

Как пишет автор исследования Ратгерского университета профессор Дипак Саркар: "ДНК может меняться таким образом, что возникает большее желание выпить. Это поможет нам объяснить, почему алкоголизм является такой сильной зависимостью".

— Эти исследования не новы. Влияние на гены, отвечающие за стресс, очевидно даже у умеренно пьющих людей. Ведь их реакция заметно отличается, именно она заставляет их пить больше и больше. В своей практике я наблюдал три поколения пьющих людей: это были дед, сын и внук, которые почти не общались, один другого не воспитывал, они даже не жили под одной крышей. И если дед до поры до времени был успешным партийным деятелем, потом стал коммерсантом, и пьющий сын тоже стал коммерсантом, то внук уже болтался по помойкам, искал цветмет, — рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Эксперт также отметил, что в данном случае неоспоримо именно биологическое, а не социальное влияние.

Даже умеренное, но регулярное употребление алкоголя приводит к токсическим последствиям. Это касается и вина: "Я ездил в Испанию, Италию и Францию как практикующий нарколог и узнал, что в странах, где традиционно пьют вино при каждом приёме пищи, очень высок процент заболеваний циррозом печени".

Кроме того, эксперт опровергает миф о кардиологической пользе алкоголя. Алкоголь, по его мнению, приводит к нарушению сердечного ритма довольно часто. Каждый третий из тех, кто пьёт и поступает к нему в стационар, страдает гипертонической болезнью, перенёс инсульт, инфаркт.

Американские учёные почти уверены, что их новое исследование поможет выявить именно биологическую предрасположенность к алкоголизму и определить биомаркеры (белки, изменённые гены), которые будут сигнализировать о риске развития опасной зависимости. Это поспособствует открытию новых средств борьбы с алкоголизмом.

Виноват не организм, а алкогольное лобби

Многие российские наркологи при этом видят корень зла именно в обществе и его отношении к алкоголю.

— С помощью алкогольного лобби сегодня происходит своего рода лоботомия общества, — говорит руководитель проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

По его словам, с развитием цифровых возможностей изучения структуры ДНК и влияния на неё алкоголя проведено уже более 20 подобных исследований. Бесспорна генеральная линия, которая проводится во всех этих работах, — это колоссальный вред от потребления алкоголя, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, все попытки оправдать употребление спиртного какими-то сомнительными плюсами перекрываются гигантскими минусами. Лоббисты часто указывают на антистрессовый эффект алкоголя.

— Это сравнимо с практикой начала прошлого века, когда психологические проблемы решали через сверление дырки в голове. Логика была такова: человек превращался в овощ и вроде бы не представлял больше никакой угрозы. То же самое сейчас происходит с алкоголем, — добавил Хамзаев.

Эксперты согласны с выводом, что так называемые умеренно пьющие люди в любом случае, так же как и запойные алкоголики, обрекают своих детей на генетическую предрасположенность к зависимости. А разного рода оправдания алкоголизма и заявления о его пользе для здоровья уже не подтверждаются научным сообществом.