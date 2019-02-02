Во благо мира. Илон Маск отдал все патенты Tesla на электромобили

Это означает, что компания не будет подавать патентные иски против автопроизводителей, которые используют технологии для создания собственных электрических автомобилей.

Поздно ночью в блоге компании Tesla её основатель Илон Маск сделал запись о том, что все патенты компании теперь принадлежат обычным людям. Комментируя своё заявление, Маск отметил, что Tesla не будет подавать исковые заявления для патентных споров для тех, кто использует технологии компании "во благо человечества".

Маск отметил, что должен был передать патенты ещё раньше, а борьба с традиционными двигателями внутреннего сгорания должна быть масштабирована. Заканчивая своё сообщение, Илон Маск отметил, что Tesla не сможет в одиночку "перевернуть мир" и другие автопроизводители должны включиться в работу по созданию как можно большего числа электрических машин.