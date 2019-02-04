Утопили. SpaceX провалили испытания носового обтекателя для сверхтяжёлой ракеты

Читайте также

Утопили. SpaceX провалили испытания носового обтекателя для сверхтяжёлой ракеты

3

Фото: © twitter.com/SpaceX

Теперь специалистам компании придётся собрать новый обтекатель и заново проводить тесты.

Первые тесты носового обтекателя ракеты Falcon 9, разработанной компанией SpaceX, завершились неудачей, сообщает Digital Trends. В рамках тестирования системы возврата обтекателя на Землю собранный для эксперимента компонент ракеты опустился на парашюте мимо специально подготовленной морской платформы и затонул.

Сообщается, что стоимость каждого обтекателя составляет не менее 6 миллионов долларов, и возврат одной из ключевых деталей ракеты-носителя для повторного использования позволит сэкономить значительные средства на каждом запуске. "Ловить" падающий на парашютах обтекатель Илон Маск планирует с помощью огромной сетки, которая размещена на крупном корабле. Отмечается, что повторное использование обтекателей может значительно снизить стоимость пуска. В данный момент стоимость одного пуска Falcon Heavy составляет $61 млн.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×