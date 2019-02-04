Утопили. SpaceX провалили испытания носового обтекателя для сверхтяжёлой ракеты

Теперь специалистам компании придётся собрать новый обтекатель и заново проводить тесты.

Первые тесты носового обтекателя ракеты Falcon 9, разработанной компанией SpaceX, завершились неудачей, сообщает Digital Trends. В рамках тестирования системы возврата обтекателя на Землю собранный для эксперимента компонент ракеты опустился на парашюте мимо специально подготовленной морской платформы и затонул.

One of Mr. Steven’s final West Coast fairing recovery tests before shipping out for the East Coast. Wait for it… pic.twitter.com/A7q37Gpllu — SpaceX (@SpaceX) 30 января 2019 г.

Сообщается, что стоимость каждого обтекателя составляет не менее 6 миллионов долларов, и возврат одной из ключевых деталей ракеты-носителя для повторного использования позволит сэкономить значительные средства на каждом запуске. "Ловить" падающий на парашютах обтекатель Илон Маск планирует с помощью огромной сетки, которая размещена на крупном корабле. Отмечается, что повторное использование обтекателей может значительно снизить стоимость пуска. В данный момент стоимость одного пуска Falcon Heavy составляет $61 млн.