Названа стоимость самой дорогой яхты в мире

Длина яхты "Валькирия" превышает два футбольных поля, а стоимость может показаться запредельной даже для миллиардеров.

Президент Объединённых Арабских Эмиратов Халифа ибн Зайд Аль Нахайян скоро лишится титула владельца самой дорогой и крупной яхты в мире. Ателье Chulhun Park разработало проект строительства самой крупной и дорогой яхты в мире. Длина яхты "Валькирия" будет поражать воображение и превысит длину двух футбольных полей. Чтобы пройти корабль от кормы до носовой части, владельцу и гостям придётся преодолеть расстояние в 228 метров.

Сообщается, что для наибольшей приватности под нужды владельца будет отведена одна палуба целиком, а на других смогут с комфортом разместиться 52 гостя и 92 члена экипажа. Отмечается, что яхта будет оснащена собственным казино, театрами, ресторанами и даже художественными галереями. Плавающий развлекательный центр ещё на этапе разработки оценили в $785 млн, однако не исключено, что доработка судна под нужды заказчика доведёт стоимость корабля до $1 млрд.