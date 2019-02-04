В США началась эпидемия рака, спровоцированного ожирением

Учёные и медики считают, что большинству заболевших помочь практически невозможно.

Американский медицинский журнал The Lancet сообщает, что как среди молодёжи, так и среди людей среднего возраста в США стремительно набирает обороты настоящая эпидемия онкологических заболеваний. Отмечается, что у значительного количества людей с диагнозом "ожирение" зафиксированы сразу шесть типов онкологии.

Наиболее агрессивными в этом отношении учёные считают лейкемию и рак желудка. При этом лишний вес выступает в качестве спускового крючка для попутного обострения других заболеваний — диабета второго типа и осложнений, связанных с постоянным курением. Медики отмечают, что чаще всего речь идёт о комбинированных видах онкологии, когда болезнью поражаются более одного органа.