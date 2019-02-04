В США начали создавать генетически отредактированных детей

Американский генетик Дитрих Эгли из Колумбийского университета пытается повторить опыты китайских учёных по созданию генетически модифицированных детей. При этом работу своего китайского коллеги — генетика Цзянькуя Хэ американский учёный называет "генетическим вандалом", однако не отрицает, что технология CRISPR позволяет избавить человека от значительного количества болезней.
Эгли утверждает, что придерживается более осторожного подхода и использует CRISPR для восстановления генов, связанных с развитием одной из форм наследственной слепоты. При этом в Соединённых Штатах на законодательном уровне запрещены генетические эксперименты и рождение генетически отредактированных детей, что ставит под вопрос дальнейшее будущее этой технологии.
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