В США начали создавать генетически отредактированных детей

Американские учёные уверены, что "генетические ножницы" позволят создать почти идеально здоровый организм.

Американский генетик Дитрих Эгли из Колумбийского университета пытается повторить опыты китайских учёных по созданию генетически модифицированных детей. При этом работу своего китайского коллеги — генетика Цзянькуя Хэ американский учёный называет "генетическим вандалом", однако не отрицает, что технология CRISPR позволяет избавить человека от значительного количества болезней.

Эгли утверждает, что придерживается более осторожного подхода и использует CRISPR для восстановления генов, связанных с развитием одной из форм наследственной слепоты. При этом в Соединённых Штатах на законодательном уровне запрещены генетические эксперименты и рождение генетически отредактированных детей, что ставит под вопрос дальнейшее будущее этой технологии.