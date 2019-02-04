Учёные узнали, когда роботы начнут убивать людей

Исследователи выяснили, что нейросети и машинное обучение спровоцировали слишком быстрое развитие робототехники.

Аналитики из британской компании IHS Markit выяснили, что уже через 50 лет машинное обучение и нейросети позволят роботам просчитывать все бытовые действия человека в той или иной обстановке, что теоретически может превратить машины в доминирующий вид, сообщает Express.

Исследователи предупредили, что кроме повсеместной автоматизации и потери большого количества рабочих мест человечество может ждать и другая опасность. Учёные считают, что искусственный интеллект может "прокачать" себя до такой степени, что отдельные действия по контролю над его работой со стороны человека могут быть восприняты как враждебные действия. Дальнейшее развитие событий, по словам учёных, спрогнозировать практически невозможно.