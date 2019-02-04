Десятки тысяч жизней под угрозой. В куриных наггетсах нашли куски резины

Теперь производителям популярного продукта придётся ответить на вопрос, как такое могло произойти.

Один из крупнейших производителей продуктов из мяса птицы — компания Tyson Foods оказалась в центре громкого скандала. Служба продовольственной безопасности и инспекции Министерства сельского хозяйства США обнаружила в ноябрьских партиях мяса куски резины, которые представляют прямую угрозу для жизни и здоровья человека.

Покупатели в Соединённых Штатах Америки стали звонить в офисы компании и сообщать, что обнаружили в упакованных кусочках куриного мяса крупные куски синей резины. Теперь компания проводит срочную акцию по отзыву "дефектной" партии наггетсов с резиной и просит покупателей внимательно осматривать продукт перед приготовлением.