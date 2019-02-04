В России успешно испытан электрический двигатель для самолёта

Пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ) сообщает, что на базе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) успешно прошли испытания электрического двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) мощностью 500 кВт, разработанного в рамках совместного проекта ФПИ и ЗАО "Суперокс".
Отмечается, что использование высокотемпературных сверхпроводников в электродвигателях значительно снижает габариты и вес систем электроснабжения и электродвижения, что крайне актуально для создания воздушных судов с прорывными техническими характеристиками. Как сообщает пресс-служба ФПИ, ВТСП-электродвигатели могут найти применение в электрических или гибридных силовых установках самолётов местных воздушных линий, перспективных винтокрылых летательных аппаратов и аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой.
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