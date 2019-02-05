В Канаде началась паника из-за замёрзшего газа под водой

Другие жители провинции Альберты ничего необычного в уникальном явлении не увидели.

Британская газета Daily Mail сообщает, что жителей одного из городов в канадской провинции Альберты напугали "замёрзшие" под водой "белые медузы". При ближайшем рассмотрении выяснилось, что никаких медуз не было и в помине, а белые "медузообразные" существа под водой — не что иное, как пузырьки метана, которые замёрзли во время подъёма с глубины.

Исследователи отмечают, что к замерзанию пузырьков газа привело резкое понижение температуры — в отдельных регионах Канады столбик термометра опустился ниже отметки в минус 40 градусов Цельсия. Также учёные считают, что "бегство" газа со дна озёр и поверхности Земли как таковой обусловлено глобальным потеплением — рост средней температуры на планете выдавливает газ грунтовых карманов. Такие явления будут фиксироваться гораздо чаще — увеличение температуры хотя бы на один градус спровоцирует рост выброса газов на 20 процентов.

Ранее Лайф сообщал, что на Средний Запад США обрушились 55-градусные морозы. Из-за полярного вихря, который обрушился на Средний Запад США, в штатах Висконсин, Иллинойс, Алабама, Миссисипи и Мичиган объявлено чрезвычайное положение.