Глава IBM заявила о бесполезности высшего образования, но всё пошло не по плану

Джинни Рометти сначала сообщила, что наступило "новое время", в котором требуются совершенно другие специалисты, а затем пресс-релиз пропал со страницы компании.

После публикации релиза о фактической бесполезности обучения в ВУЗах и необходимости коротких образовательных программ компания IBM удалила все данные и упоминания об "утрачивающем ценность" университетском образовании. В данный момент доступна лишь кешированная версия релиза, сохранённая в архиве поисковика Google.

В рамках релиза собственных образовательных проектов P-TECH глава IBM сообщила, что в наступившей эпохе востребованы опытные специалисты без высшего образования, но с большим опытом работы и количеством выполненных проектов. Рометти сообщила, что именно на таких сотрудников должны ориентироваться все частные компании, а отказ от финансирования этого направления в ближайшем будущем спровоцирует кадровый кризис. После этого заявления все данные об образовательной программе P-TECH были удалены. Никаких дополнительных комментариев IBM не представила.