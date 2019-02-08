Коревая вечеринка. Зачем "яжематери" сознательно заражают детей

Мода на "инфекционные вечеринки" медленно, но стабильно возвращается. Лайф выяснял, зачем несознательные родители отказываются от вакцинации и стремятся заразить как можно больше детей.

Ничего смешного

Даже относительно простая форма кори опасна для здоровья любого человека. Особенно тяжело болезнь может переноситься детьми: воспаление слизистой, неприятная сыпь, от которой не помогают противовоспалительные кремы, и проблемы с дыханием — такое испытание могут выдержать не все. Врачи-инфекционисты отмечают, что средний срок действия вакцины против кори не превышает 22–23 года и в группе риска после вспышки заболевания могут отказаться не только дети, но и взрослые.

При этом неполноценное лечение может спровоцировать различные осложнения. Согласно данным ВОЗ, чаще всего они развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 30 лет. Самые серьёзные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к отёку головного мозга), тяжёлую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные инфекции и тяжёлые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония. Тяжёлое течение кори более вероятно среди плохо питающихся детей младшего возраста, особенно тех, кто испытывает недостаток витамина А, или чья иммунная система ослаблена ВИЧ/СПИДом или другими болезнями.

"Инфекционная вечеринка"

Главное заблуждение относительно того, что "корью можно просто переболеть", может в буквальном смысле стоить жизни. Невакцинированные дети раннего возраста, согласно отчёту ВОЗ, подвергаются самому высокому риску заболевания корью и развития осложнений, включая смертельный исход. Невакцинированные беременные женщины также подвергаются риску. Заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета, — тот, кто не был вакцинирован, или тот, кто не выработал иммунитет после вакцинации.

В то время, когда о прививках от кори не шло и речи, в моду вошли так называемые инфекционные вечеринки, на которые к больным людям приглашались люди здоровые. Якобы с целью "как можно скорее переболеть" и выработать иммунитет. Следует отметить, что корь, согласно официальным данным ВОЗ, является одной из самых заразных болезней в мире. Вирус кори распространяется при кашле и чихании, тесных личных контактах или непосредственном контакте с инфицированными выделениями из носоглотки.

Вирус остаётся активным и контагиозным в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение двух часов. Он может быть передан инфицированным человеком на протяжении периода времени, начинающегося за четыре дня до появления у него сыпи и заканчивающегося через четыре дня после её появления. В XIX веке "инфекционная вечеринка" была одним из способов быстро переболеть корью, однако в XXI веке приглашение друзей с детьми на групповое заражение вполне можно сравнить с сознательным заражением венерическим заболеванием.

Антипрививочная секта

В связи с набирающей обороты антипрививочной истерией, связанной со вспышкой кори, нельзя не вспомнить и другой любопытный случай. 28 декабря стало известно, что популярная американская журналистка — антипрививочница Брэ Пейтон (Bre Payton) — умерла от менингита, развившегося на фоне гриппа, от которого она призывала не прививаться. Несмотря на то что Пейтон удалось быстро госпитализировать, анализ на антитела показал, что в крови Пейтон содержался штамм H1N1 — смертельный вид гриппа, против которого, однако, давно разработана вакцина.

В пресс-службе компании "Инвитро" отметили, что корь — крайне сложное заболевание, которое требует немедленного лечения в инфекционном отделении.

Обращение за лабораторными исследованиями происходит чаще всего в двух случаях — если есть потребность подтвердить положительный диагноз и отдифференцировать корь от других инфекционных заболеваний с подобной клинической картиной Пресс-служба компании "Инвитро"

Медики отмечают, что в этих случаях выполняется тест на антитела класса igM, но положительный результат может быть обнаружен не ранее четвёртого-пятого дня c момента появления сыпи.

Эта история может оказаться поучительной для всех матерей, черпающих сведения о вирусной активности и противовирусной терапии из Интернета. Любительницам ставить диагнозы на основе комментариев в "Инстаграме" следует помнить, что подобный подход едва не убил примерно две тысячи человек в (казалось бы) продвинутой Европе. Речь идёт об эпидемии, зафиксированной с февраля 2016-го по февраль 2017-го, когда число заболевших корью возросло с 17 человек (обычного, в общем-то, показателя) до 1995 случаев.

Заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист Надежда Соколова в разговоре с Лайфом отметила, что отказ от вакцинации детей и взрослых — распространённое явление, которое зачастую приводит к ещё более сложному и длительному лечению.

Каждый пациент переносит корь по-разному. Всё зависит от особенностей организма и состояния иммунитета. В 15–20 процентах случаев это приводит к осложнениям — например, ларингиту и лимфадениту. Из-за чего сроки выздоровления затягиваются Надежда Соколова

Адептам "антипрививочной секты" стоит знать и другое: в 2019 году ВОЗ впервые признала отказы от вакцинации против кори одной из ключевых угроз человечеству. Представители ВОЗ неоднократно отмечали, что сознательный отказ людей делать прививки — как себе, так и детям — сводит практически к нулю весь прогресс, достигнутый современной наукой и медициной в борьбе с особо опасными инфекциями. При этом "коревые вечеринки", как отмечают врачи-эпидемиологи, могут превратиться в бомбу замедленного действия в масштабах отдельно взятого региона. С одной стороны, мифотворчество относительно вакцинации сродни рассказам про плоскую Землю, а с другой — на кону оказываются жизни детей, родители которых оказались слишком глупы и наивны.

P.S. На нашей карте вы можете проверить находится ли ваш город или область в зоне риска и самостоятельно принять решение о том, рискованно ли отпускать детей на день рождения к однокласснику, или лучше переждать вспышку опасной болезни дома и избегать скоплений людей.